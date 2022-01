“Sono positivo al Covid”, pazzesco a poche ore dalla diretta: salta tutto al GF Vip – VIDEO

A poche ore dalla diretta del GF Vip un volto dà forfait a causa della positività al Covid e ne approfitta per lanciare un messaggio

Non è passato molto tempo dall’uscita di scena di Biagio D’Anelli che ha lasciato dei conti in sospeso all’interno della Casa, ma l’ex concorrente era pronto a tornare in studio per commentare comodamente seduto in poltrona i suoi compagni d’avventura.

Nei giorni scorsi, inoltre, il gieffino ha rivelato che era in attesa di cominciare il periodo di quarantena per poter rientrare in casa e abbracciare proprio la sua amata Miriana Trevisan.

Tuttavia, almeno per il momento, questo non sarà possibile perché l’ex gieffino è risultato positivo al Covid durante un tampone di controllo ed è ora in quarantena in attesa di negativizzarsi. Nel frattempo, però, Biagio è furioso sui social ed ha condiviso il momento no con i suoi follower.

GF Vip, Biagio D’Anelli positivo al Covid: le sue condizioni

Biagio D’Anelli che sarebbe dovuto essere messo in quarantena per poter entrare nella Casa del GF Vip, tramite Instagram ha avvisato i suoi follower: “Signori miei, oggi ho fatto il tampone e sono positivo. Questo virus di m***a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato ed i sintomi sono lievi, ma sto passando i guai ed ho 38 di febbre e non passa, nonostante la Tachipirina”.

Approfittando della sua positività, l’ex gieffino ha voluto lanciare un messaggio importante e che fa riflettere: “Menomale mi sono vaccinato, quindi ragazzi non fate i deficienti e vaccinatevi perché ringraziando il Signore i sintomi sono lievi. Se non mi fossi vaccinato cos’avrei passato? Le pene dell’inferno e sarei crepato. Sono barricato in casa sperando di negativizzarmi al più presto, è stata una notizia come un fulmine a ciel sereno”.