Patrick Zaki positivo al Covid-19: le sue condizioni di salute

Dopo la guarigione, il giovane ricercatore e attivista egiziano dovrà tornare davanti al giudice per la prossima udienza del processo a suo carico, prevista per il primo febbraio.

“Mi sono comparsi alcuni sintomi del Coronavirus ed è arrivata la conferma che sono positivo. Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi è pregato di isolarsi”. Con queste parole diffuse su Facebook, Patrick Zaki annuncia la sua positività al Covid-19, allegando al post una foto del test antigenico effettuato.

Il ricercatore e attivista egiziano, studente dell’università di Bologna è stato scarcerato l’8 dicembre dopo 22 mesi di detenzione in seguito al verdetto emesso dal giudice monocratico della Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori della sua città natale.

Dopo la guarigione, Patrick Zaki tornerà davanti al giudice

Zaki, che ha compiuto trent’anni mentre era in custodia in carcere, è stato scarcerato ma non assolto dalle accuse di propaganda sovversiva, istigazione al terrorismo e diffusione di notizie false attraverso un articolo sulla minoranza copta del 2019.

Prima di tornare in libertà, Patrick era stato traferito da poco dal carcere di Tora, dove aveva trascorso tutta la sua custodia cautelare, a uno a Mansoura. Il giovane adesso si trova in quarantena in attesa di guarire dal virus. Il primo febbraio è prevista la prossima udienza del processo a suo carico.

“Siamo tutti con te, guarisci presto”, “Dio, mi dispiace tanto, abbi cura di te e tienici aggiornati”, scrive un altro utente. E ancora: “Caro Patrick, ti auguro una pronta e completa guarigione. Spero che tu ti senta meglio molto presto”, sono solo alcuni dei commenti di vicinanza al giovane che i suoi amici virtuali gli hanno dedicato, sotto al post in cui Patrick ha comunicato di essere positivo al Covid-19.