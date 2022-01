Novak Djokovic giocherà gli Australian Open? Clamorosa decisione, tifosi senza parole. Ancora una volta cambiano le carte, il debutto si avvicina

Nemmeno Agatha Christie avrebbe previsto così tanti colpi di scena, anche se questa è vita vera e non la trama di un giallo. Così, dopo essere stato ammesso al tabellone degli Australian Open 2022 come numero uno, ora Novak Djokovic sta per tornare in Serbia, non per sua volontà.

Perché nelle ultime ore, come prevede la legge australiana, il governo ha impugnato la decisione del giudice che di fatto aveva liberato il campione serbo. E ha deciso che deve rifare i bagagli e andarsene, perché il suo visto non è regolare e non ha le condizioni per entrare nel Paese in situazione di pandemia.

La decisione arriva dal ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, che ha deciso di usare il suo potere per annullare nuovamente il visto. Lo ha fatto, come si legge nella sua nota ufficiale, “per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò fosse nell’interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito agli ordini del Federal Circuit e Family Court del 10 gennaio 2022, annullando una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli Affari Interni, dall’Australian Border Force e dal signor Djokovic”.

In effetti il tribunale al quale si erano rivolti gli avvocato di Nole non aveva esaminato la veridicità dell’esenzione medica dal vaccino anti Covid prodotta dal tennista. Aveva piuttosto evidenziato un vizio procedurale nell’annullamento del visto. In pratica non gli era stato concesso il tempo necessario per dimostrare la validità delle sue tesi.

Novak Djokovic giocherà gli Australian Open? UIl torneo comincia tra due giorni

La situazione di Novak Djokovic quindi precipita di nuova. Risulta indagato in Australia, ma anche in patria per non aver rispettato l’isolamento dopo il contagio, come da lui stesso confessato. E anche in Spagna, perché per allenarsi a Marbella è entrato come non vaccinato senza avere un motivo per farlo.

Ora che succederà? Il primo passo sarà presentarsi ad un colloquio con i funzionari dell’immigrazione sabato 15 gennaio e il rischio della detenzione è concreto. Secondo il

‘Sydney Morning Herald’, il team legale di Nole impugnerà la decisione, chiedendo un riesame sulla svolta voluta dal ministro. E se dovesse ottenere di nuovo ragione potrà restare a giocare. Ma in caso contrario, dovrà lasciare immediatamente il Paese

Nella notte italiana tra domenica e lunedì prossimi intanto cominceranno gli Australian Open. Il regolamento prevede che nel caso di ritiro di un giocatore compreso tra la testa di serie numero 1 o la 4, la testa di serie numero 5 sarà spostata nella posizione vuota. Quindi toccherebbe al russo Andrey Rublev e scalerebbero tutti gli altri a partire dalla testa di serie numero 17, il francese Gael Monfils.