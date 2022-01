Meteo, invasione dell’anticiclone nelle prossime ore: clima stravolto

L’anticiclone delle Azzorre fa il suo ingresso in Italia, stravolgendo il meteo. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Questo inverno continua a singhiozzare in Italia, con il freddo che non riesce ad invadere la penisola stabilmente. La nuova insidia per il meteo italiano è presentato dall’influenza dell’anticiclone delle Azzorre, pronto a far schizzare le temperature su tutto il Paese. Questo flusso di aria calda colpirà nelle prossime ore. Solamente il freddo notturno permette di raccontare qualcosa di questa situazione meteorologica, vista la quasi assenza totale di piogge.

Nelle prossime ore lievi piovaschi sono previsti solamente in Sicilia e Sardegna.Tutto questo sarà l’interludio ad una situazione di caldo sparso per tutto il Paese. La presenza dell’anticiclone delle Azzorre costituirà un mostro atmosferico i cui effetti saranno davvero notevoli e coinvolgeranno tutte le nostre regioni. Nei prossimi giorni, infatti vivremo in un contesto meteorologico calmo caratterizzato sì dal sole, ma anche da fitte nebbie che apriranno la giornata in Val Padana.

Meteo, l’anticiclone si insedia nella penisola: bel tempo generale

Nelle prossime ore quindi assisteremo ad un nuovo dietrofront dell’inverno pronto ad essere insediato dal flusso di aria calda dell’anticiclone delle Azzorre, che scalderà il meteo italiano. Questo sarà un’anticiclone di natura sub-tropicale, anche se diverso da quello che ha caratterizzato il contesto meteorologico ad inizio mese. Solamente nelle ore più fredde avremo nebbie e foschie. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione stabile con cieli sereni ovunque o qualche lieve comparto nuvoloso. Avremo quindi bel tempo ovunque, con le temperature in deciso aumento. I valori massimi andranno quindi a stabilizzarsi tra i 9 ed i 14 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una giornata di assoluta stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi. Avremo anche nubi sparse sulla Sardegna meridionale. Le temperature anche qui faranno registrare un lieve aumento, con massime che oscilleranno tra i 9 ed i 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una residua nuvolosità in Sicilia, con nubi sparse che copriranno leggermente il cielo dell’Isola. Altrove invece avremo cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Anche qui avremo temperature in rialzo, con valori che andranno a stabilirsi tra i 9 ed i 14 gradi.