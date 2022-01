L’Isola dei Famosi, arriva il fidanzato della protagonista del GF Vip 6 – VIDEO

Manca ormai poco all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022: ecco tutte le indiscrezioni su due nuovi concorrenti: uno di questi è il fidanzato di una concorrente del GF Vip 6.

L’inizio de L’Isola dei Famosi 2022 è previsto per il 16 marzo, subito dopo la fine di questa edizione del GF Vip. Tenendo conto dei preparativi e delle quarantene obbligatorie, manca veramente poco all’inizio della nuova edizione del reality show di Canale 5, che anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi.

Fra i concorrenti, sembra ormai quasi certo che ci sarà anche il fidanzato di una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Si tratta dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. I due avevano conquistato il pubblico a Temptation Island, ed adesso stanno intraprendendo l’esperienza solitaria nei reality.

L’Isola dei Famosi 2022: fra i concorrenti due fratelli

Durante la puntata 65 di Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato anche al telefono con Biagio D’Anelli, che ha spiegato la triste fine della relazione con la sua ex, lasciata in diretta durante il reality. Tutto sarebbe finito con un telefono sbattuto in faccia il giorno dopo l’eliminazione di lui. Non si sarebbero dunque più visti.

Ma i gossip più importanti riguardano i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Oltre a Lorenzo Amoruso, dovrebbero arrivare anche i fratelli Onestini. Parteciperebbero come unico concorrente ed avrebbero scelto di partecipare a questo programma perchè, a causa dei numerosi impegni in Spagna, non sono più potuti entrare nella casa del GF Vip 6.

L’Isola dei Famosi: Rosalinda Cannavò dice “Sì”

Gabriele Parpiglia ha chiesto a Rosalinda Cannavò se sarebbe disposta anche lei a partire per L’Isola dei Famosi. La risposta ha stupito il giornalista: l’influencer sarebbe molto contenta di fare questa esperienza. Nessuna paura dunque dei famigerati mosquitos o di soffrire la fame e fare lavori fisicamente pesanti.

Ecco il video dell’episodio 65 di Casa Chi: si parla dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 a partire dal minuto 8:45.