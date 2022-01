“Il suo ex la picchiava ed era violento”: drammatica rivelazione nella casa del GF Vip! Gli spettatori sono rimasti completamente spiazzati

E’ una delle protagoniste maggiormente ‘nascoste’ della casa del Grande Fratello Vip. Federica Calemme ha per ora raccontato poco sulla propria vita privata e mantiene una certa aurea di mistero sul suo conto. L’unica cosa che i telespettatori hanno intuito attraverso i suoi racconti nel reality è l’esistenza di un compagno che l’aspetta lontano dalle telecamere. In un raro momento di completa apertura ha parlato di questo Leo.

“Io gliel’ho detto che sarei andata a farmi questa esperienza e che non gli promettevo nulla. È stato lui a promettermi che c’è e ci sarà e mi aspetta. Questo però non lo posso sapere. Ora dubito che possa ancora aspettarmi“.

Il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, infatti, è diventato sempre più stretto con il passare dei giorni e sicuramente avrà attirato delle gelosie fuori dalla casa.

“Il suo ex la picchiava ed era violento”: la rivelazione di Federica Calemme

Parlando invece del suo passato, come riportato da alcuni utenti su Twitter, la Calemme avrebbe rivelato alcuni particolari piuttosto dolorosi. Parlando con Sophie ha detto che il suo ex ragazzo la picchiava ed era violento.

Non si tratta del Leo che la starebbe aspettando fuori ma di un altro ragazzo, con cui ha avuto una storia lunga 6 anni. I fan hanno potuto capire poco di più perchè la regia ha censurato alcuni discorsi, staccando le telecamere e non facendo sentire ulteriori parole a riguardo. Un rispetto della privacy doveroso, soprattutto per argomenti così delicati. Nel frattempo la storia tra Federica e Gianmaria prosegue tra alti e bassi, soprattutto per volere della ragazza.

“Mi sono lasciata un po’ andare perché Giammy fa un po’ di pressing ma è un 50 e 50 perché si fanno in due le cose. Io mi prendo le mie responsabilità perché l’ho baciato. Non sono presissima ma abbiamo un’ottima empatia. E’ molto dolce e bacia davvero molto bene“. I fan sono entusiasti e sperano che la coppia possa continuare a frequentarsi.