Gianluca Vacchi shock: “Sto pulendo il mio sangue”. Fan senza parole – VIDEO

Gianluca Vacchi ha pubblicato un video sui propri canali social in cui lo si vede intento a pulire il suo sangue: ecco cosa ha fatto l’influencer.

Il Covid, soprattutto durante le vacanze natalizie, sembrerebbe aver preso di mira numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo la notizia della positività di Al Bano, Fedez, Gigi D’Alessio, Chiara Ferragni, Clizia Incorvaia, Andrea Damante, è giunta la notizia che anche Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca sono risultati positivi.

Il noto influencer era volato addirittura in Serbia per potersi vaccinare: il paese permetteva a tutti, anche a chi non era residente, di poter prenotare online l’inoculazione. Poco dopo il suo viaggio, il paese ha chiuso a questa pratica, proprio perchè molte persone, come Vacchi, venivano dall’estero per il vaccino togliendo così la possibilità ai residenti.

Gianluca Vacchi, la cura con il sangue contro il Covid

Gianluca Vacchi ha affrontato la malattia con il suo solito piglio. Non si è affatto arreso: piuttosto, ha deciso di sperimentare una terapia molto in voga negli Stati Uniti, definita anche doping ematico, perchè aumenterebbe le prestazioni fisiche. Il trattamento sarebbe un vero e proprio lavaggio del sangue, a cui viene aggiunto ozono e ossigeno.

Sul proprio account Instagram, l’influencer ed imprenditore ha voluto documentare la procedura, detta autoemotrasfusione, nella quale è stato seguito da un’infermiera. Lo si vede con una sacca di sangue, da cui parte una flebo collegata al suo braccio. Ha commentato: “Questo sicuramente mi aiuterà a guarire più in fretta e senza problemi“.

Gianluca Vacchi scomparso dai social: effetto Covid?

Dopo aver contratto il Covid, Gianluca Vacchi è stranamente scomparso dai social poco dopo aver pubblicato la Storia con il video della trasfusione di sangue. Al contrario, la compagna Sharon è rimasta molto attiva, ed ha fatto sapere che lei è tornata negativa ed ha concluso la quarantena il 13 gennaio, 7 giorni dopo che Gianluca si è scoperto positivo.

Questo l’incredibile filmato in cui Gianluca Vacchi spiega di essersi lavato il sangue:

Ecco il video in cui Sharon spiega cosa ha fatto appena finita la quarantena:

