GF Vip 6, amato concorrente ha rischiato di soffocare: grande spavento nella casa – VIDEO

Grande spavento al Grande Fratello Vip 6: amatissimo concorrente ha rischiato di soffocare. Il video fa il giro del web

Momenti di panico per i concorrenti del GF Vip 6. Mentre erano tutti riuniti attorno al tavolo per la cena, Gianmaria Antinolfi ha rischiato di soffocare con un boccone andatogli di traverso.

La scena non è sfuggita agli appassionati più attenti del reality di Mediaset. Difatti, c’è chi ha deciso di estrapolare una parte del filmato che in queste ore sta facendo il giro del web. Durante la cena di ieri sera all’imprenditore napoletano è andato un boccone di traverso. I vipponi attorno a lui hanno notato che era in difficolta ed immediatamente lo hanno aiutato a rinvenire.

Accanto a Gianmaria, Alessandro Basciano e Giacomo Urtis gli hanno prontamente dato dei colpetti dietro la schiena. Fortunatamente il gieffino è riuscito a buttare fuori il boccone e dunque a liberarsi. Ma come sono andate le cose per Antinolfi? Dal video la Codegoni è apparta piuttosto preoccupata.

Tutti preoccupati per Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip 6: ha rischiato di soffocare con un boccone bollente

Gianmaria Antinolfi stava cenando con gli altri concorrenti quando improvvidamente si è accasciato su se stesso. Un boccone, probabilmente troppo caldo, gli è andato di traverso. “Si è ustionato”, ha chiosato la Nazzaro sottolineando poco dopo: “Sta respirando”.

Sophie Codegoni, seduta di fronte al gieffino, è apparsa particolarmente preoccupata. L’ex volto di Uomini e Donne si è alzata velocemente: “Giammy, ma respiri??”. Dall’altro lato del tavolo, invece, Katia Ricciarelli ha chiesto cosa fosse successo e Valeria Marini le ha risposto: “Gli è andato di traverso qualcosa”. A confermarlo ancora, Manila Nazzaro ha sottolineato: “Era bollente. Lo ha mangiati bollente”.

Insomma, fortunatamente per Gianmaria Antinolfi e i suoi compagni d’avventura si è trattato solo di un grosso spavento. Il gieffino è subito riuscito ad espellere il boccone con Miriana Trevisan che gli ha portato dell’acqua per farlo riprendere.