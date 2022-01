Fabrizio Corona, l’amore ‘in bilico’: follia insieme alla fidanzata! – VIDEO

Le relazioni di Fabrizio Corona sono sempre in ‘bilico’ e quella con Sara Barbieri sembra esserlo ancora di più sul cornicione con una vista mozzafiato

Una visita a Firenze col brivido dell’avventura: Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono concessi una gita fuori porta da paura. In piena notte, infatti, la coppia si è affacciata da Piazzale Michelangelo con sfondo il meraviglioso capoluogo toscano che fa da cornice alla follia dei due giovani innamorati.

Perché amore in ‘bilico’? Le cose non sembrano andar male tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri, anzi, i due sembrano molto affiatati. Tuttavia, la modella milanese è salita sul cornicione di una terrazza in attesa che il paparazzo potesse raggiungerla: “Vieni, ho freddo” ha concluso la Barbieri.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, gita pericolante e romantica a Firenze

Tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri la storia d’amore sembra proseguire tranquillamente tra follie quotidiane che uniscono ancor più la coppia. Nonostante i 27 anni di differenza d’età, tra i due questo ‘gap’ non sembra pesare: entrambi con la voglia di essere eterni Peter Pan ed il paparazzo l’ha dimostrato più volte.

Dallo scorso ottobre, grazie al settimanale Oggi, la loro relazione è venuta fuori alla luce del sole e da quel momento i due sembrano essere inseparabili. L’ex fidanzata del cantante Salmo ha ricevuto dichiarazioni importanti da Fabrizio Corona che, sul loro conto, ha rivelato: “Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e farò un figlio”. Presto o tardi, dunque, Carlos Maria potrebbe trovarsi a non essere più figlio unico.