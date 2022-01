Ezio Greggio, stop inatteso e preoccupante: cosa farà adesso Canale 5? La formula è sempre la stessa, ma il pubblico chiede novità

Complici le dirette delle partite di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, esclusive da questa stagione e fino al 2024 di Mediaset, Canale 5 ha stravolto leggermente i suoi palinsesti. Così Striscia la Notizia invece della classica versione da quasi un’ora, per due sere ha vissuto la sua versione ridotta. E i risultati adesso sono sotto gli occhi di tutti.

I risultati degli ascolti tv di giovedì 13 gennaio parlano chiaro. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, con Luca Argentero come ospite, ha totalizzato 6.001.000 spettatori con il 23.5% di share. Invece su Canale 5 Striscina la Notizina con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti una media di 3.371.000 spettatori con uno share del 13.5%. Bene ancora una volta Un Posto al Sole con 1.624.000 spettatori pari al 6.4% e su La7 Otto e Mezzo con 1.758.000 spettatori (il 6.9%).

Il grande risultato di Amadeus ha fatto da traino perfetto per la prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani su Rai1. Ha messo insieme 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. Invece su Canale 5 la partita di Coppa Italia Milan-Genoa ha totalizzato 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’approfondimento Costa Concordia: Cronaca di un Disastro è stato visto da 1.016.000 spettatori pari al 4.2% di share e su Italia 1 l’ennesima replica di Harry Potter e la Camera dei Segreti 1.311.000 spettatori ( il 6.7%).

Ezio Greggio, stop inatteso e preoccupante: Canale 5 perde su tutta la linea

Male la serata di Canale 5 e di Mediaset in generale, ma non meglio è andata nelle altre fasce orarie. Nell’Access Prime Time su Rai1 L’Eredità ha messo insieme 4.827.000 spettatori con il 23%. Su Canale 5 Avanti un Altro! invece 3.558.000 con il 17.4% di share. Su Italia1 la partita di Coppa Italia Napoli-Fiorentina ha ottenuto il 10.9% con 2.163.000 spettatori.

Le uniche soddisfazioni per Canale 5 sono arrivate nella fascia pomeridiana. Beautiful ha totalizzato 2.615.000 spettatori (il 17.4%), Una Vita ha convinto 2.389.000 spettatori con il 16.7% di share e Uomini e Donne è arrivato al 21% con 2.659.000 spettatori. Amici è arrivato a 1.907.000 spettatori (17%), Love is in the Air a 1.628.000 spettatori (14.1%) e a 1.714.000 spettatori (11.9%). Al contrario, su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 2.001.000 spettatori (il 15.3%) e Il Paradiso delle Signore 2.081.000 spettatori (18.5%). Infine La Vita in Diretta ha messo insieme 2.423.000 spettatori con il 17.1%.