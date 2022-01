Doc-Nelle tue mani, è morto Lorenzo: il vero motivo dell’addio di Gianmarco Saurino

La morte di Lorenzo Lazzarini ha sconvolto il pubblico di Doc – Nelle tue mani: il vero motivo dell’addio dell’attore

Il secondo episodio di Doc – Nelle tue mani, La guerra è finita, si è aperto con la fine della pandemia che gli autori della fiction hanno deciso di voler riportare nel primo episodio Una Vita Nuova. Un successo oltre ogni previsione: 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share su Rai Uno registrati con la fiction con Luca Argentero.

Com’è successo nella vita reale, anche nella fiction uno dei medici più amati, Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) ha perso la vita dopo aver contratto il Covid come paziente 0. In attesa di diventare padre e con un futuro florido all’orizzonte, il personaggio ha detto addio all’amata fiction e c’è un vero motivo dietro l’attore che l’ha spinto a lasciare.

Doc – Nelle tue mani: il motivo dell’addio di Gianmarco Saurino

Per i telespettatori è stato un doloroso addio, sul suo profilo Instagram i commenti di protesta non si reggono: ne sono diventati migliaia. Tuttavia, Gianmarco Saurino stesso, serenamente, ha risposto alle domande cui è stato sottoposto dal Corriere della Sera sul suo addio alla fiction: “C’è stata una comunione di intenti. Dopo tanti anni di lavoro nella serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto. Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali”.

Ad avallare la voglia di cinema c’è un piccolo spoiler su un progetto che sta realizzando l’attore pugliese: “In contemporanea con Doc ho girato Summit Fever, un piccolo film internazionale. Poi ho concluso le riprese di I viaggiatori, di Ludovico di Martino, un fantasy per cui ho perso dodici chili”.