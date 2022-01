Cashback 2022, riparte la raccolta: ottime notizie per gli italiani. L’anno comincia con una novità importante per i risparmiatori

Risparmiare con il cashback anche nel 2022 è possibile, basta sapere come fare e come muoversi. Quello promosso direttamente dallo Stato un anno fa, insieme al Supercashback, è sparito e non lo vedremo più tornare. Però l’anno è cominciato lo stesso sotto una buona stella.

Dal 1° gennaio infatti è ripartita la possibilità di richiedere il cashback per i pedaggi autostradali se sono stati pagati dopo che l’automobilista ha dovuto affrontare code che lo hanno allentato. Al momento un’opportunità che offre Aspi, la società Autostrade per l’Italia.

Con almeno 15 minuti di ritardo, ma solo sui tratti controllati da Aspi, registrati dal 15 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 si può chiedere il rimborso in due modi. La prima prevede di scaricare l’app “Free to X” e una volta che l’avete fatto dovete fotografare lo scontrino del pedaggio pagato, indicando anche l’Iban del conto corrente sul quale desiderate ricevere il rimborso. Invece chi paga di solito con il Telepass dovrà solo registrarsi all’app e non c’è bisogno di fare alcuna richiesta. Arriverà un messaggio che avverte dell’importo di cashback spettante e il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente abbinato.

Cashback 2022, riparte la raccolta: come funziona il rimborso e chi può richiederlo

Ma a quando ammonta il cashback autostrade 2022? Per code tra i 15 e i 30 minuti, il cashback parte dal 5% sui viaggi di oltre 500 km e arriva al 20% su quelli tra 150 e 249 km. Oltre i 500 km invece il 20% parte tra 60 e 89 minuti di ritardo.

Sono molte le cause previste per il rimborso, a cominciare dai cantieri per lavori che incidono sulla fluidità della circolazione a causa della riduzione delle corsie disponibili. Non è previsto invece in caso di cantieri per ripristini di sicurezza urgenti dovuti ad incidenti, ritardi causati da eventi meteo, traffico intenso, incidenti, manifestazioni o qualsiasi altra motivazione diversa dai lavori.