Belen Rodriguez-Antonino, non è ancora detta la parola fine: l’ultimo gesto è clamoroso

La storia tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sembrerebbe agli sgoccioli. Un gesto clamoroso potrebbe ribaltare tutto: i dettagli.

Oramai è noto che la storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è finita. Una conclusione amara, specialmente a sei mesi dalla nascita della piccola Luna Marie. I due sono finiti in crisi proprio dopo la nascita della loro prima figlia, il tutto secondo i giornali di gossip a causa di differenze d’età o differenze caratteriali troppo marcate. Inoltre la coppia non ha mai commentato la fine della storia, ma ci sono dei segnali social inequivocabili.

Stando al settimanale Diva e Donna, Antonino Spinalbese, che dopo l’incontro con Belen ha lasciato il suo lavoro da parrucchiere, non si rassegnerebbe alla rottura. Infatti il giovane spezzino sarebbe ancora troppo innamorato della showgirl e sembra intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo il magazine, quindi, l’hair stylist riempirebbe di messaggi Belen ogni giorno. Andiamo quindi a vedere a che punto è la storia d’amore.

Belen Rodriguez-Antonino, l’hair stylist pronto a tutto: la strategia per riconquistarla

Antonino Spinalbese riempirebbe quindi ogni giorno Belen di messaggi. A giocare un ruolo fondamentale in questa vicenda è proprio la piccola Luna Marie. Spinalbese quindi sta facendo gli ultimi tentativi per riconquistare il cuore dell’argentina. A chiudere la relazione sembrerebbe essere stata proprio la Rodriguez. Al momento non si sa ancora il vero motivo della rottura improvvisa. C’è anche chi ha parlato di un tradimento da parte di Antonino, ma la voce non è mai stata confermata.

Nel frattempo, però, Belen è tornata a farsi vedere con l’ex Stefano De Martino. I genitori del piccolo Santiago hanno passato il Natale insieme e di recente il conduttore Rai è andato a prendere l’ex moglie all’aeroporto. Infatti la showgirl rientrava in Italia dopo la vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. Le due infatti hanno visitato la bellissima Punta d’Este.

In quel villaggio in Uruguay era presente anche il calciatore Ezequiel Lavezzi, con i giornali di cronaca rosa che si sono scatenati, accendendo i gossip. Ma a placare tutti gli entusiasmi ci ha pensato lo stesso calciatore, che ha ricordato a tutti di essere fidanzato con la modella Natalia Borges. Così il clamoroso colpo di fulmine si è spento sul nascere.