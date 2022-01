Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma pronta a dire addio: colpo di scena in studio

Addio inaspettato di Gemma Galgani e gelo in studio: tutte le anticipazioni di oggi, venerdì 14 gennaio di Uomini e Donne

Oggi andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14:45. Anche oggi sotto ai riflettori ci sarà Gemma Galgani dopo l’addio dato a Leonardo perché si è sentita presa in giro, ci sarà anche quello a Stefano. Oggi, infatti, si riprenderà il confronto cominciato ieri col cavaliere dopo l’esterna che ha manifestato evidenti dubbi da parte di Stefano.

Quest’ultimo si è sentito messo in secondo piano nei confronti proprio di Leonardo, ma all’ennesima insicurezza Gemma Galgani reagirà stizzita. Con ogni probabilità, dunque, nel giro di pochi giorni, la dama del Trono Over saluterà anche l’altro cavaliere per dar la possibilità a qualcun altro di accenderle il cuore.

Anticipazioni Uomini e Donne, dopo Luca e Matteo atteso il trono rosa

Il trono classico di Uomini e Donne si è svuotato in men che non si dica: prima Matteo Fioravanti, poi Andrea Nicole e da ultimo Roberta Ilaria Giusti hanno fatto la loro scelta e lasciato il parterre del dating show. Maria De Filippi è corsa immediatamente ai ripari proponendo il trono a Matteo Ranieri e Luca Salatino che, proprio ieri, ha fatto la sua prima apparizione come tronista.

Quello che tutti hanno notato, però, è la mancanza di un volto femminile sul trono classico che è un cult per il programma: la produzione sta già pensando ad un nome da affiancare ai due tronisti?