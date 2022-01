Amici 21, Maria De Filippi cambia le regole: introdotta una novità assoluta

Tantissime novità sono in arrivo per Amici 21, con Maria De Filippi pronta a cambiare le regole in corso d’opera: cosa succede.

Tante novità colpiranno Amici 21 di Maria De Filippi, pronta a rivoluzionare il format. Infatti come comunicato dai profili social della trasmissione che durante le prossime puntate, alcuni telespettatori dell’età compresa tra i 18 e i 25 anni potranno collegarsi da casa. Per il momento, però, non sono stati svelati ulteriori dettagli su come accadrà tutto ciò. Infatti l’unica cosa certa è che questa mossa la si potrà valutare solo una volta che la vedremo all’interno del talent show di Canale 5.

Inoltre la decisione è arrivata a distanza di pochi giorni dal ritorno in onda della trasmissione, che da questa stagione si è spostata alla domenica pomeriggio. Nonostante il pericoloso spostamento di programmazione, il talent non ha avuto problemi per quanto riguarda lo share che è rimasto alto. Anche se non mancano dei piccoli campanelli d’allarme, con Domenica In di Mara Venier che ha vinto la sfida di ascolti la prossima settimana. Andiamo quindi a vedere l’annuncio social del talent show.

Amici 21, Maria De Filippi apre al pubblico a casa: grande novità

Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa…. Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati correte nelle nostre Instagram stories e scrivetecelo! #Amici21 pic.twitter.com/SNNv9fCnfp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2022

La redazione di Amici 21 ha voluto annunciare la grande novità tramite un post sui propri profili social. Infatti al suo interno si legge: “Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa…. Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati correte nelle nostre Instagram stories e scrivetecelo!“.

Con la nuova collocazione alla domenica pomeriggio si sarebbe allargata la platea del programma favorendo per forza di cose un titolo come Domenica In. Infatti il talk show di Mara Venier ha un pubblico più familiare. C’è un altro fattore da considerare, ossia quello che il talent show di Canale 5 è iniziato solamente a settembre e non a novembre come accaduto nelle ultime edizioni. Questo comporta qualche possibilità d’affanno in più.

La grande novità per attrarre più pubblico, quindi, è il collegamento da casa. Questo nuovo espediente verrà valutato solamente dopo che sarà diventata concreto momento televisivo. Così il programma di Canale 5 dà voce anche al pubblico a casa, nel tentativo di ampliare la sua platea giovanile che già è molto ampia.