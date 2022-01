Alberto Matano in diretta con la mascherina per la prima volta in assoluto: il motivo

Colpo di scena per gli appassionati de La Vita in diretta. Il conduttore televisivo è andato in video con una mascherina indossata: il motivo

Colpo di scena per gli appassionati de La Vita in diretta. Per chi ha seguito il programma con al timone Alberto Matano ha notato che il conduttore, per l’intera durata del contenitore pomeridiano dedicato all’attualità, ha indossato una mascherina ffp2.

Un modo insolito di condurre che non è stato adottato neppure nel pieno della pandemia. Ma come mai Matano è apparso in video indossando un dispositivo di protezione? Ebbene, il giornalista è entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

Nonostante abbia usato tutte le precauzioni del caso, distanziamento e mascherina, è stato costretto a condurre con la ffp2. Stessa cosa è successa a Serena Bortone. Al timone di Oggi è un altro giorno la giornalista, con la mascherina indossata, ha rivelato di avere avuto un contatto a rischio.

Matano al timone de La Vita in diretta con la mascherina ffp2: “Non vi preoccupate, sono sempre io”

Alberto Matano al timone de La Vita in diretta, in onda su Rai Uno, ha raccontato di avere avuto contatti con una persona positiva al Covid-19. Per questo motivo il seguitissimo conduttore per precauzione, al fine di proteggere colleghi e ospiti, ha dovuto indossare un dispositivo di protezione durate la diretta.

Matano ha spiegato di essere stato scrupoloso nell’adottare tutte le precauzioni possibili, distanziamento e mascherina ma, nonostante ciò, per evitare ulteriori danni si è reso necessario che andasse in onda con la ffp2 sul viso. Intanto il giornalista si è già sottoposto alla vaccinazione booster pertanto, seppure abbia avuto un contatto a rischio, non è tenuto ad osservare l’obbligo di quarantena.

Come dicevamo, Alberto Matano ha rivelato di aver adottato tutte le precauzioni durante il suo contatto a rischio. Per questo motivo, il conduttore si è detto tranquillo: “Non vi preoccupate, sono sempre io e siamo qui per intrattenervi”, ha chiosato il giornalista in apertura del programma.