WhatsApp, è possibile scegliere le persone che ti possono invitare in un gruppo: come fare

Spunta su WhatsApp un trucco per scegliere quali persone possono invitarti in un gruppo. Andiamo quindi a vedere come applicarlo.

Spesso essere aggiunti ai gruppi di WhatsApp è un vero e proprio incubo per gli utenti, specie coloro che sono soliti aprire la home e trovare gran parte delle conversazioni silenziate. I gruppi sull’applicazione di messaggistica sono sì utili, ma spesso sono anche fastidiosi. Proprio per questo motivo bisognerebbe fare un’attenta selezione degli invitati, degli argomenti trattati e chi vi ha portato all’interno della chat.

Un grande aiuto arriva dallo stesso servizio di Meta. Infatti la soluzione sarebbe scegliere le persone che possono invitarti in un gruppo. Questo è un punto di partenza e per attivarlo bisognerà effettuare i seguenti passaggi. Prima di tutto dovrete andare su ‘Impostazioni‘ per poi continuare nella sezione ‘Account‘. Una volta giunti qui potrete decidere se nei gruppi potranno aggiungerti ‘Tutti‘, ‘Solo i tuoi contatti‘ oppure ‘I tuoi contatti eccetto‘. Così potrete evitare di essere aggiunti ai gruppi dalle persone che nemmeno conosciamo.

WhatsApp, nuovo strumento per gli audio: l’aggiornamento soddisfa tutti

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti.

Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.