L’ultimo saluto a David Sassoli: in Campidoglio la camera ardente

Il silenzio rotto solo dagli scatti dei fotografi, gli occhi lucidi e le mani strette per darsi forza a vicenda: la moglie Alessandra e i figli Giulio e Livia accolgono il feretro insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che arriva in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente per David Sassoli. Il Presidente del Parlamento Europeo è scomparso martedì scorso all’eta di 65 anni, domani alle 12 i funerali di Stato nella chiesa di Sana Maria degli Angeli. La politica e le istituzioni non hanno fatto mancare il loro sostegno.