“Sono stato con un uomo famoso finito in carcere”: confessione choc nella casa del GF Vip. Tutti i telespettatori sono rimasti a bocca aperta

All’interno della casa del Grande Fratello Vip c’è sempre spazio per le soprese. Tra una lite e l’altra delle varie fazioni venutesi a creare nella dimora di Cinecittà, c’è anche il tempo per confessioni davvero scottanti. Questa volta a conquistare la scena è stato Giacomo Urtis, che si è lasciato andare ad una digressione piuttosto intima e inaspettata. Mentre stava facendo una chiacchierata con Barù ha parlato di un clamoroso flirt con un uomo famoso, finito poi in carcere per gravi vicende giudiziarie. Come riportato dal portale Biccy.it, Urtis non ha voluto fare il nome di questo uomo, ma ha sottolineato alcuni particolari.

“Questo uomo molto noto era sposato. Vivevamo insieme io, lui e la compagna. A un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla…”.

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip ha poi svelato che per questa persona nota ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da arrivare a lasciare la sua compagna: “Ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”. Il legame era talmente forte tanto da spingerlo ad andare ogni mese a trovarlo in carcere, facendogli sentire la sua vicinanza.

“Ero spesso lì in galera a trovarlo questo sì, provavo un grande affetto per lui”.

Il chirurgo dei vip ha poi spiegato di aver proseguito nella frequentazione anche una volta che il soggetto in questione è tornato in libertà.

“Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”. Nelle ultime ore, sia all’interno della Casa che sul web, è partita la ricerca su chi potesse essere il protagonista di questo misterioso flirt.