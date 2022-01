“Ti do uno schiaffo”: Katia Ricciarelli imbufalita, terremoto al GF Vip – VIDEO

Katia Ricciarelli suscettibile sull’argomento si è offesa dopo una battuta di due coinquilini e si imbufalisce

Il politically correct, per quest’edizione del GF Vip, è andato perso e Katia Ricciarelli è al primo posto per le discussioni sul web. Tuttavia, qualche volta una battuta di troppo tocca anche lei che, questa volta, se l’è presa parecchio sul personale affermando di voler ‘stare da sola’.

Nonostante il suo atteggiamento stia stancando la maggior parte del pubblico, incredibilmente la soprano è ancora a Cinecittà a godersi la sua avventura al reality show. Qualcuno, dall’esterno, accusa anche la produzione e lo stesso Alfonso Signorini di ‘favoritismi’ nei suoi confronti visto il grande personaggio che è stato negli anni.

Katia Ricciarelli a Davide Silvestri: “Ti do una sberla”

Katia Ricciarelli si ricorda di essere in diretta TV solo e soltanto quando sono gli altri a dire qualcosa di poco carino, perché le sue accuse non sono ugualmente pesanti, a detta sua. Ad ogni modo, nelle scorse ore, la soprano ha avuto una discussione con Barù e Davide Silvestri in particolare perché le hanno dato della ‘vecchietta’. In particolare, la Ricciarelli ha affermato: “Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano”.

La conversazione si è poi spostata in veranda dove Soleil Sorge ha cercato di fare da paciere, ma la soprano non ha voluto sapere nulla e le ha mandate a dire anche a Barù: “Con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché l’hanno chiamata Valeriona e io adesso mi infurio perché mi avete detto vecchietta. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone, diamo il bell’esempio”.