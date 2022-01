Royal Family, la regina Elisabetta ritira i titoli: provvedimento incredibile

La regina Elisabetta II d’Inghilterra ha preso un provvedimento clamoroso nei confronti di un membro della sua famiglia, che è stato spogliato dei titoli. Ecco di chi si tratta e le motivazioni del gesto clamoroso.

Aveva fatto discutere l’opinione pubblica inglese la notizia arrivata ad inizio gennaio. La regina Elisabetta II aveva deciso di non utilizzare i soldi dei contribuenti inglesi per pagare le spese legali per le cause in tribunali relative allo scandalo sulle feste organizzate da Epstein su un’isola e su un aereo privato, a cui avrebbero partecipato delle minorenni.

Il principe Andrea si trova coinvolto nella causa legale americana in quanto avrebbe accettato più volte gli inviti da parte di Epstein. Inoltre, ci sarebbero diverse donne – all’epoca molto giovani – che hanno riferito di aver subito abusi da parte del principe, che già dal 2019 aveva rinunciato di conseguenza al titolo di senior royal.

A chi ha tolto i titoli nobiliari la regina Elisabetta?

Andrea Windsor si è visto recentemente costretto a vendere alcune sue proprietà per far fronte alle spese legali che deve affrontare per il caso Epstein. Sembra che questo provvedimento, che è già molto duro, secondo la regina Elisabetta non era sufficiente: si è così deciso di procedere anche allo spoglio dei titoli militari.

Per questo motivo, tutti i fregi ed i gradi militari conseguiti da Andrea verranno restituiti alla sovrana inglese. Inoltre, anche tutte le realtà no-profit in cui era ambasciatore o coinvolto a vario titolo saranno assegnate ad un altro membro della famiglia reale. Il titolo di duca di York, secondo il Radar Online, non sarebbe stato messo in discussione.

Andrea Windsor: quelle similitudini con Harry e Meghan

La situazione che sta attraversando Andrea, per motivi completamente diversi, ricorda molto quella del principe Harry. Lui e la moglie Meghan, con un messaggio su Instagram, avevano comunicato la voglia di rinunciare alla carica di senior royal. Subito dopo, Harry rinunciò ai gradi militari ed alle attività no-profit svolte per conto della corona inglese.