Paolo Bonolis, colpo terribile: tutto questo non doveva succedere. Il nuovo impegno del celebre conduttore Mediaste nasce male

Il 2022 è cominciato con una piacevole sorpresa per i telespettatori italiani, il ritorno di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5. La formula è quella ormai collaudata negli anni, uno spettacolo con la scuda del game show anche se poi i soldi in palio sono veri. E Paolo Bonolis accanto a sè ha chiamato i solito noti, da Luca Laurenti a Claudia Ruggeri passando per la ‘bonas’ Sara Croce, la ‘bona sorte’ Francesca Brambilla, lo ‘iettatore’ Franco Pistoni anche facce nuove. Come Clayton Norcross, indimenticato interprete di Beautiful (era Thorne Forrester) e il critici e giornalista tv Marco Giusti.

Ma come stanno andando gli ascolti? Anche mercoledì 12 gennaio ha confermato il trend. In quella fascia il programma più visto è stato L’Eredità su Rai1 con 4.989.000 spettatori (per il 23.8% di share). Su Canale 5 invece Avanti un Altro! ha totalizzato 3.953.000 con il 19.4% di share. Invece nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 4.731.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina (prima della partita) una media di 4.636.000 spettatori con uno share del 18.7%.

Paolo Bonolis, colpo terribile: ecco chi ha dominato la battaglia degli ascolti

Come era facile immagine, la prima serata del 12 gennaio è stata dominata dalla finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus con 7.890.000 spettatori pari al 33.2% di share. Invece su Rai1 il film Sei mai Stata sulla Luna? ha messo insieme 2.888.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha fatto registrare 875.000 spettatori con uno share del 3.5% nella prima parte e 754.000 (per il 5.5%) nella seconda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, ex concorrente sconvolta per il furto subito: casa letteralmente devastata!

Nella fascia pomeridiana Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno è stato visto da 2.058.000 spettatori (15.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia da 2.187.000 spettatori (18.3%). La Vita in Diretta invece da 2.741.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Beautiful ha ottenuto a 2.622.000 spettatori (17.1%), Una Vita 2.481.000 spettatori e Uomini e Donne il 22.1% con 2.866.000 spettatori. Pomeriggio Cinque è piaciuto a 1.897.000 spettatori (12.9%).