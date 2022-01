Manuel Bortuzzo riceve una lettera ma la mittente non è Lulù: il web insorge

Da poco è uscito dalla casa Manuel Bortuzzo, con l’ex nuotatore che ha ricevuto una lettera. Il mittente però non è Lulù ed il web insorge.

Continuano le divisioni all’interno della casa del GF Vip, con i concorrenti del reality che si sono schierati. Infatti da una parte la comitiva di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, dall’altro invece troviamo il gruppo di Lucrezia, Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e altri che nutrono mal di pancia nei confronti dell’ex di Pippo Baudo & Co. La situazione è diventata tesa all’interno del reality, con anche i concorrenti neutri che sono stati costretti a schierarsi.

È il caso di Manuel Bortuzzo, che dopo le incertezze iniziali ha deciso alla fine di stare al fianco di Lulù, sganciandosi dal suddetto trio. Il nuotatore, inoltre, a breve abbandonerà il reality show per allenarsi alle prossime paraolimpiadi. Ma proprio per questa situazione, a sorpresa è crollata Manila Nazzaro. Infatti l’ex miss Italia ha deciso così di scrivere una lettera al giovane triestino. Andiamo quindi a vedere le sue parole all’interno del reality show.

Manuel Bortuzzo riceve la lettera di Manila: lacrime nella casa

Manila Nazzaro così ha deciso di scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo, prima che il concorrente uscisse dalla casa. Infatti l’ex Miss Italia ha raccontato: “Sto scrivendo una lettera a Manu, prima che parta“. Allo stesso tempo Anche Soleil ha deciso di esternare il suo malessere per la distanza che si è creata con Manuel. L’italo-americana ha quindi aggiunto: “Voglio leggerla, prima di dargliela. Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore: “Era inevitabile”

A provocare questa spaccatura all’interno della casa ci hanno pensato le liti furiose tra Lulù, la Ricciarelli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Inoltre in queste circostanze la Nazzaro si è sempre schierata al fianco della Soprano e dell’influencer, anche quando proprio la Ricciarelli si è spinta un po’ oltre con le frasi.

LEGGI ANCHE >>> Valeria Marini è una furia: costringe una coinquilina a dormire sul divano!

Nonostante tutto Manila coltiva ancora la speranza di disgelo per Manuel. L’ex modella ha ricordato che per il giovane triestino non si può litigare per queste sciocchezze. La Nazzaro ha poi ricordato a Soleil: “Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale ma ho capito che lui non mi vuole parlare“. Nelle prossime puntate quindi vedremo se tra i due ci sarà chiarezza.