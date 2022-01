Nuovo lutto per la Regina Elisabetta: tristezza infinita a Buckingham Palace

Nuovo lutto per la Regina Elisabetta, che piange un’altra scomparsa dolorosa. L’annuncio del decesso a Buckingham Palace.

Con 95 primavere sulle spalle, la Regina Elisabetta si trova ad affrontare un altro clamooso lutto. Infatti è morto a 96 anni Ivor Herbert, giornalista e allenatore di cavalli da corsa, nonché amico di lunga data di Sua Maestà. Il decesso è avvenuto lo scorso 5 gennaio, ma il Times ha confermato la notizia solamente nella giornata di ieri. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Ivor era un assiduo frequentatore del castello di Balmoral in Scozia. Inoltre fu lui l’allenatore del cavallo che nel 1957 vinse la Cheltenham Gold Cup.

Grazie ad Ivor il cinema mondiale ha potuto avere la sceneggiatura del film The Great St.Trinian’s Train Robbery uscito nel 1966. La pellicola non è altro che la versione comica dell’assalto al treno postale Glasgow-Londra, avvenuto nella realtà tre anni prima. Per la Regina Elisabetta si tratta del terzo lutto nel giro di poco più di un mese. Lo scorso dicembre Sua Maestà ha salutato per l’ultima volta Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton. Poi è stato il turno di Lady Farnham, morta a 90 anni dopo 44 anni di servizio ed infine anche di Ivor Herbert.

Regina Elisabetta, morto Ivor Herbert: il racconto nel Regno Unito

Il The Sun ha riferito che l’ultimo anno di certo non è stato facile per la Regina Elisabetta. Infatti come riporta il tabloid inglese: “Ha perso il marito Filippo e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham, due care amiche che l’hanno sempre sostenuta nei doveri ufficiali”. La perdita di Ivor Herbert non è che l’ultimo di una serie di lutti, che va ad alimentare l’annus horribilis della sovrana inglese.

Nel corso degli anni Elisabetta ha subito numerose perdite dolorose. La prima tra queste era sua cugina Margaret Rhodes. Le due erano unite sin dall’infanzia insieme a Balmoral durante la Seconda guerra mondiale. Nonostante la guerra le due non si sono mai separate. Nel 1981 la Rhodes rimase vedova e così Elisabetta le propose di diventare la dama di compagnia della Regina Madre.

Così Margaret accettò e per undici anni fu la confidente più intima della mamma di Elisabetta. La Rhodes ha detto addio alla Regina nel 2016, a 91 anni. La sua morte venne annunciata da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace e al suo funerale, c’era anche una Regina Elisabetta decisamente affranta.