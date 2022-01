GF Vip, ex concorrente sconvolta per il furto subito: casa letteralmente devastata!

Un’ex concorrente del GF Vip ha subito un furto all’interno della sua abitazione. I ladri le avrebbero devastato letteralmente la Casa.

Brutto inconveniente per l’ex concorrente del GF Vip, Cecilia Capriotti. Infatti di rientro dalle sue vacanze l’ex gieffina ha ritrovato la sua casa letteralmente svaligiata. Dei ladri avrebbero svaligiato la sua abitazione. Sui social la modella ha mostrato la sua casa letteralmente a soqquadro. I malviventi avrebbero sfruttato la sua assenza proprio per fare irruzione.

Una volta all’interno i ladri avrebbero cercato in ogni angolo della casa cercando oggetti di valore e qualcosa da poter portare via. Nessuno avrebbe mai voluto assistere a questa scena, con la modella che è rimasta sorpresa ed impaurita quando è rientrata in casa. Andiamo quindi a vedere il suo racconto sui social.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Manuel Bortuzzo riceve una lettera ma la mittente non è Lulù: il web insorge

GF Vip, Cecilia Capriotti derubata: il racconto sul profilo Instagram

Il furto in casa a Milano ha lasciato Cecilia Capriotti senza parole. Ancora sotto choc, la modella ha mostrato il tutto sul suo profilo Instagram. Infatti sui social Cecilia ha pubblicato i video della casa con le stanze completamente in disordine. Inoltre nelle testimonianze sul profilo Instagram si vedono anche cassetti e armadi aperti, sedie rivoltate per terra, vestiti, borse e oggetti di ogni genere sparsi sul pavimento e buttati alla rinfusa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Valeria Marini è una furia: costringe una coinquilina a dormire sul divano!

L’influencer ha poi aggiunto: “Vi rendete conto? Questa è la sorpresa che uno trova quando torna dalla vacanza“. L’errore fatale per l’ex gieffina, infatti, è stato mostrare sui social di essersi concessa qualche giorno di vacanza. I ladri così vedendo le stories hanno deciso di fare irruzione, per rubare gli oggetti di valore presenti nella casa. Così al rientro Cecilia ha ritrovato la sua casa svaligiata e completamente a soqquadro.