Francesca Cipriani, la triste conferma sulla malattia: fan preoccupati

Francesca Cipriani ha dato l’annuncio della conferma della malattia: ecco di cosa si tratta e come sta la soubrette.

La soubrette Francesca Cipriani è stata un po’ la scoperta di questo GF Vip 6. In molti conoscevano già il suo personaggio un po’ buffo, ma con la permanenza nella casa gli spettatori hanno anche scoperto il suo lato dolce, e soprattutto, la ritrovata serenità in amore con l’imprenditore Alessandro Rossi.

Nel corso del reality, infatti, si è aperta a raccontare di alcune violenze, anche psicologiche, subite nel corso di una precedente relazione sentimentale. Da qui l’appello della showgirl, che ha spronato le donne a non accettare mai di essere trattate male e di chiudere una relazione malata il prima possibile.

Francesca Cipriani, il triste annuncio: “Pure io”

Con l’arrivo delle vacanze natalizie, fra i vip è stata una vera e propria epidemia di Covid. Fedez, Al Bano e Gigi D’Alessio hanno rinunciato all’ultimo momento ai loro impegni in vista del Capodanno proprio a causa della loro positività al virus. Anche le influencer Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono ritrovate a scontare la quarantena fiduciaria.

LEGGI ANCHE >>> Francesca Cipriani, confessione choc: spunta l’esistenza di un figlio

NON PERDERTI >>> Francesca Cipriani pronta per un programma Mediaset: indiscrezione bomba!

Con una breve Storia su Instagram, anche Francesca Cipriani ha confermato la malattia: dal 12 gennaio, anche lei è risultata positiva al tampone del Covid. Nel suo breve messaggio, dove compare anche un bambino imbronciato per comunicare il suo stato d’animo, si è limitata a scrivere: “Covid, pure io!“.

Cipriani, le preoccupazioni sulla sua salute

La soubrette ha lasciato il GF Vip 6 non perchè è stata eliminata o squalificata. Semplicemente, quando è stata comunicata l’estensione del reality, ha fatto sapere di voler uscire dalla casa, per poter curare alcuni non precisati problemi di salute. Speriamo che la positività al Covid non le crei ulteriori problemi.