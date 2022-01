Una clamorosa novità ha sorpreso tutti i fan di Elodie. Nuova svolta sentimentale per la cantante ex Amici.

Elodie ha deciso di passare l’ultimo dell’anno lontano dallo smog e dal caos di Milano, volando alle Maldive. Le squisite spiagge dell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano si sono rivelate un vero toccasana per l’artista che ha voluto staccare, anche se per poco, la spina e riflettere sugli avvenimenti del 2021, come la fine della relazione con Marracash. La loro storia ha appassionato tutti e in molti speravano nel lieto fine. Per la tristezza di tutti la loro relazione è arrivata al capolinea lasciando i fan con l’amaro in bocca.

Alcuni, forse i più maliziosi, avevano letto questa fuga dalla città come una vacanza d’amore. Sarà stato questo il vero motivo che l’ha spinta sino a lì? Un indiscrezione avrebbero smentito tali supposizioni spiegando in modo minuzioso la verità.

Elodie, nuova svolta sentimentale: clamorosa novità | È single

Il settimanale Oggi ha riferito che a fare compagnia all’artista è stata sua sorella Fey e non un ipotetico boyfriend quindi di Davide Rossi nessuna traccia. Sempre il settimanale diretto da Umberto Brindani ha evidenziato che Elodie è single e che dunque la conoscenza con l’ex modello e marketing manager di Armani sarebbe stata troncata per motivi ancora sconosciuti.

Davide Rossi ed Elodie non è stata una finzione giornalistica ma i due erano stati sorpresi dai fotografi di Chi Magazine mentre si lasciavano andare in un dolce bacio in auto, tra le vie di Milano. Gli scatti risalgono a ottobre mentre da novembre non sono più stati visti assieme