Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore: “Era inevitabile”

Elisabetta Gregoraci ha voluto commentare le voci del ritorno di fiamma della coppia, dopo che la showgirl ha trascorso le vacanze estive e natalizie assieme a Flavio Briatore ed al loro figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso le ultime vacanze di Natale in Kenya, nel Billionaire Resort di Malindi di Briatore. Sui propri canali social ha voluto raccontare il legame che ha sviluppato con il paese africano: si sente infatti molto vicina al popolo keniota. Non ha mai fatto mancare il suo aiuto ai suoi amici africani, soprattutto alle scuole ed agli orfanatrofi.

Purtroppo, a causa del Covid, durante la sua ultima visita non è riuscita a visitare le strutture che aveva supportato, perchè sarebbe stato pericoloso. Ha però spiegato che sapere che la cosa più bella è sentirsi apprezzati per il proprio aiuto, anche se avrebbe voluto avere un contatto con le bambine.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme: c’è un ritorno di fiamma fra i due?

Le vacanze natalizie in Kenya non sono state l’unica occasione in cui la Gregoraci e Briatore sono stati avvistati di nuovo insieme. Poco prima, infatti, hanno posato a Roma davanti al primo negozio italiano della catena Easy Pizza. Tutto questo dopo aver anche organizzato qualche giorno di vacanza insieme durante l’estate a Capri.

I fan della coppia, che non hanno rinunciato alla speranza di vederli tornare insieme, hanno gioito. La showgirl, però, nel corso di un’intervista a Oggi, è stata molto chiara: “La gente ha tirato le somme, era inevitabile…“. E poi, ancora: “Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo“. I due vivono Monaco a 500 m. di distanza l’uno dall’altro.

Elisabetta Gregoraci: “L’uomo giusto? Arriverà”

Non c’è alcuna speranza di vedere Elisabetta e Flavio tornare insieme come una volta. La relazione va bene così com’è, e non esiste alcun accordo scritto per cui lei non debba farsi vedere insieme ad altri uomini. I corteggiatori in questo momento non le mancano, ma la persona giusta, per il momento, non è ancora arrivata.