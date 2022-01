Denise Pipitone, il 2022 comincia con una svolta: torna la speranza nella famiglia della bambina scomparsa ormai 17 anni fa

Da allora ad oggi la battaglia per la verità e per arrivare ad una svolta positiva non è mai cessata. Ma intanto Denise Pipitone è scomparsa senza lasciare tracce dal 1° settembre 2004 e a Mazara del Vallo fino ad ora ci sono stati più silenzi che confessioni. La sua famiglia si sta battendo da sempre e finalmente c’è una notizia positiva.

L’annuncio arriva dal presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, con un post su Facebook. La commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone si farà, o meglio la proposta non è stata bocciata. E adesso tutto passerà all’aula della Camera dei deputati, con la conferenza dei capigruppo che dovrà calendarizzarla.

“Abbiamo appena approvato definitivamente – si legge nel post – in commissione il testo per istituire la Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Un grande passo in avanti. Come la sua famiglia e tanti cittadini, ci auguriamo molto presto per fare chiarezza sul caso dopo oltre 17 anni”. Un segnale accolto con fabvore anche da Piera Maggio, la mamma di Denise: “Accende nuovamente una luce di speranza, sono contenta, ringrazio tutti i politici, tutti coloro che insieme a noi vogliono capire”.



Siamo ai preamboli. E’ stato approvato il testo per istituire la Commissione di inchiesta: il provvedimento verrà trasmesso all’aula della camera dei deputati e spetterà alla conferenza dei capigruppo calendarizzarlo. L’iter per la costituzione della commissione di inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone è stato molto più complicato del previsto. Come mai? La proposta è un’iniziativa dei deputati del Pd Alessia Morani e del siciliano Carmelo Miceli (sottoscritta trasversalmente da altri trenta colleghi, molti M5s e Fi). Il testo era stato depositato a Montecitorio il 24 maggio scorso e da allora è stata per mesi in attesa di assegnazione.

“Con il via libera della commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati all’istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, proseguiamo spediti verso l’approvazione in Aula”, gli fa eco un’altra deputata mazarese, Vita Martinciglio. “Si potrà cosi avere – aggiunge – la possibilità di fare luce sulla tragica scomparsa della piccola Denise, avvenuta nel lontano 2004, nella nostra città, Mazara del Vallo. La Commissione d’Inchiesta ha molte carte da giocare per far sì che venga fatta finalmente luce su una vicenda che è stata caratterizzata da molte ombre, omissioni, errori e depistaggi”.

Gli emendamenti di alcuni parlamentari di più partiti chiedono che la commissione di inchiesta non si occupi esclusivamente o specificamente del solo caso Denise bensì della scomparsa dei minori in un vasto arco temporale. Qualcuno vorrebbe in pratica che fosse istituita una “Commissione per i bambini scomparsi in Italia” invece che una solo su Denise. Altri una commissione d’inchiesta sulle scomparse successive al 2007 (cosa che escluderebbe il caso di Denise).

