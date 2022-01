Bianca Guaccero si commuove davanti a tutti: il motivo – VIDEO

Visibilmente commossa davanti a tutti, Bianca Guaccero alcuni momenti vissuti con l’artista: tutti i dettagli

Al timone di Detto Fatto su Rai Due, Bianca Guaccero è tornata ad emozionarsi davanti alle telecamere del suo programma. L’amatissima conduttrice nella puntata andata in onda questo pomeriggio, giovedì 13 gennaio 2022, ha ricordato un grande artista scomparso il 2 novembre del 2020: Gigi Proietti.

Con la rubrica di Jonathan sono state portate alla luce le fiction italiane che hanno ottenuto maggiore successo sulla Rai: tra le tante “Il maresciallo Rocca” con il grande Proietti. La Guaccero che ha più volte lavorato assieme all’attore, ha dichiarato: “Tutte le volte che vedo il grande Gigi Proietti mi commuovo. Ho avuto modo di lavorare con lui e mi sono affezionata come se fossi una figlia“, ha detto Bianca facendo lasciando tutti senza parole.

Detto Fatto, la rubrica sulle fiction italiane di maggiore successo sulla Rai: la rivelazione di Bianca Guaccero

Visibilmente commossa per aver ricordato il grande Gigi Proietti, in tema di fiction, Bianca Guaccero ha rivelato un curiosissimo retroscena su “Fino all’ultimo battito”. Tra i protagonisti della fortunatissima serie di Rai Uno, la conduttrice televisiva ha raccontato: “Durante l’ultima puntata non ho mai ricevuto così tante chiamate“.

Ebbene, l’attrice e conduttrice ha spiegato che c’era la scena del bacio con Marco Bocci, che nella serie interpreta Diego Manici, e tutti erano curiosi di sapere come fosse andata a finire la scena: “Ovviamente non ho fatto spoiler!”, ha crassicurato la 40enne pugliese.