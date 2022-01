Belen-Stefano De Martino, il bacio e non solo: tutti i dettagli del loro incontro

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti a Malpensa, ma dopo l’atterraggio c’è stato un nuovo decollo per i due genitori

Grazie all’esclusiva di Whoopse, è da ieri che non si fa altro che parlare dell’incontro tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Quest’ultima nei giorni scorsi è atterrata all’aeroporto di Milano Malpensa dopo un viaggio in Uruguay che la showgirl argentina ha fatto insieme all’amica Patrizia Griffini. Nel frattempo, Santiago ha passato del tempo col papà che ne ha condiviso i momenti migliori sulle sue storie di Instagram.

Col passare del tempo, sulle principali riviste di gossip si sono diffusi numerosi dettagli circa il loro incontro paparazzato. Per altro, non tutti sanno che due anni fa, la coppia si rivide proprio all’aeroporto di Milano Malpensa quando c’è stato il riavvicinamento che li ha fatti tornare insieme, non solo come genitori, ma come coppia.

Belen e Stefano De Martino: il bacio tra i due all’aeroporto

LEGGI ANCHE > > > Maurizio Costanzo ancora scosso in diretta: “Ho pianto tanto”. Il motivo del suo sfogo

Whoopse li ha seguiti fino all’ingresso nel Suv nero guidato da Stefano De Martino che è entrato in auto ed aiutato la showgirl argentina a posare i suoi numerosi bagagli all’interno. Quello che è emerso nelle ultime ore, però, è che tra i due ci sarebbe stato anche un bacio: lo showman partenopeo ha aspettato l’ex compagna e mamma di Santiago all’ingresso e quando si sono rivisti, lei avrebbe stampato un bacio tra il collo e la guancia al ballerino.

NON PERDERTI > > > GF Vip, ex concorrente sconvolta per il furto subito: casa letteralmente devastata!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amatissimo volto di Amici vittima di un brutto infortunio: apprensione tra i fan

La ricostruzione è stata svelata dal settimanale Oggi che ha seguito la coppia fin sotto casa della showgirl argentina. Una volta arrivati a destinazione, infatti, Stefano De Martino avrebbe accompagnato Belen Rodriguez fin su casa ed è qui che le telecamere si sono spente: del seguito non si hanno notizie.