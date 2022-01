Barbara D’Urso, cattive notizie per la conduttrice: c’entra Malgioglio

Cattive notizie per Barbara D’Urso. La conduttrice non se lo aspettava da Cristiano Malgioglio.

Barbara D’Urso dopo il meritato riposo per le festività natalizie è pronta a riprendere le redini del suo programma: Pomeriggio Cinque. A rivelare il suo imminente ritorno è stata colei che l’ha sostituita in questo periodo, la bellissima Simona Branchetti. La notizia è stata accolta con fervore dai telespettatori, che non attendono altro che il suo ritorno in tv.

Come trapelato in questi giorni dai vari siti di gossip però, Pomeriggio Cinque non sarà l’unico programma che condurrà la bravissima conduttrice partenopea. Difatti, secondo gli ultimi rumors, Barbarella esordirà in prima serata in uno show che potrebbe battere il record di visualizzazioni della Mediaset.

Barbara D’Urso, cattive notizie per la conduttrice napoletana: Malgioglio dice no

La Pupa e il Secchione 2022 tornerà nella prossima primavera su Italia 1. Al timone del programma ci sarà Barbara D’Urso che secondo le ultime indiscrezioni sembra verrà trasmessa in diretta. Chi farà parte del cast del programma, è ciò che si sono chiesti in molti. Ebbene, tra i nomi papabili era spuntato quello di Cristiano Malgioglio. Il settimanale Oggi aveva anticipato che Mediaset stava corteggiando il cantante. Per saperne di più l’artista è stato contattato da TvBlog.

Malgioglio dice ‘no’ a Mediaset e a Barbara d’Urso e smentisce la sua partecipazione a La pupa e il secchione. Ammette, però, di essere stato contattato: “Ho dovuto purtroppo declinare l’invito”, dichiara il cantante che ha altri progetti in serbo per il futuro, poco compatibili con la partecipazione a questo programma.