Anticipazioni Uomini e Donne, sorpresa in studio per Gemma: che sia la volta buona?

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne svelano una sorpresa in studio per Gemma Galgani: ecco di cosa si tratta

Gemma Galgani sta vivendo un altro periodaccio ad Uomini e Donne, il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per la dama torinese che ha voluto chiudere la sua conoscenza con Leonardo dal quale si è sentita presa in giro. La pesante accusa mossa dalla Galgani era di un mancato reale interesse da parte del cavaliere che l’avrebbe avvicinata soltanto per la popolarità che lei stessa ha.

Dopo un duro confronto avuto con Leonardo, Gemma ha deciso di tornare al suo posto e chiudere definitivamente con il cavaliere per poter concedere spazio a qualcun altro. Le anticipazioni di oggi, giovedì 13 gennaio, svelano che nel parterre potrebbe scendere a corteggiarla un altro cavaliere: sarà la volta buona per la dama del Trono Over?

Anticipazioni Uomini e Donne: è il giorno di Luca Salatino

LEGGI ANCHE > > > Maurizio Costanzo ancora scosso in diretta: “Ho pianto tanto”. Il motivo del suo sfogo

Il percorso di Luca Salatino ad Uomini e Donne è molto particolare. Il giovane di Roma era sceso a corteggiare Roberta Ilaria Giusti e, fino alla fine, sembrava essere la sua scelta, salvo poi uscire dal programma con Samuele, l’altro corteggiatore della tronista. È evidente che Luca ci sia rimasto male, nonostante il suo nemico in amore abbia speso meravigliose parole per lui: “Auguro a chiunque di avere un amico come Luca” ha chiosato Samuele dopo essere stato scelto.

NON PERDERTI > > > GF Vip, ex concorrente sconvolta per il furto subito: casa letteralmente devastata!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amatissimo volto di Amici vittima di un brutto infortunio: apprensione tra i fan

La sua sensibilità e genuinità è stata colta anche da Maria De Filippi che, immediatamente dopo la scelta di Roberta Ilaria, ha chiesto di essere il nuovo tronista del dating show. Da corteggiatore se l’è giocata fino alla fine, cosa farà da tronista? Oggi, a partire dalle 14:45 potrebbe essere il giorno in cui, per la prima volta, Luca siederà sul trono.