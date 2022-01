Anticipazioni Una Vita, Felipe fa perdere le sue tracce: la reazione di Genoveva

Dopo l’ultima decisione del giudice, Felipe farà perdere le sue tracce: tutte le anticipazioni di Una Vita

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Una Vita accompagneranno per un po’ di giorni gli appassionati della seguitissima soap spagnola. Nonostante Genoveva abbia più volte confessato di aver ucciso Marcia, riuscirà nuovamente a farla franca. La dark lady di Acacias 38, infatti, non verrà condanna e lascerà la prigione.

Scosso dalla decisione del Giudice, l’Alvarez Hermoso decide di seguire il consiglio di Casilda: metterà un punto a tutta questa storia. A questo punto l’avocato si prepara ad abbandonare Acacias ma la sua scelta non sarà accettata a cuor leggero da Genoveva. Questa ultima giura vendetta contro suo marito.

Felipe lascia Acacias facendo perdere le sue tracce: la reazione di Genoveva spiazza tutti. Tutte le anticipazioni di Una Vita

Dopo la decisione del Giudice che vede Genoveva nuovamente libera nonostante abbia confessato il suo omicidio, Felipe vola in Austria facendo perdere le sue tracce. Presto, però, la dark lady troverà il modo per risalire a suo marito. Intanto in Europa è iniziata la guerra e Susana è in pensiero per Armando il quale si trova in missione.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Antonella Clerici quasi non trattiene le lacrime: grande commozione in diretta

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Barbara D’Urso, cattive notizie per la conduttrice: c’entra Malgioglio

Se in un primo momento la Salmeron era riuscita a rintracciare la posizione di Felipe, quando la guerra ha inizio perde le sue tracce. Genoveva, inaspettatamente, si preoccuperà per l’Alvarez Hermoso. La donna teme che gli possa essere accaduto qualcosa di brutto. Non ci resta che seguire i nuovi episodi per scoprire tutti i particolari sulle vicende dei protagonisti di Una Vita.