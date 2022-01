Amatissimo volto di Amici vittima di un brutto infortunio: apprensione tra i fan

Un volto amatissimo di Amici ha subito un brutto infortunio. Tanta apprensione tra i followers: scopriamo chi è e le sue condizioni.

Sono tantissime le personalità di Amici che sono rimaste nel cuore dei telespettatori. Tra queste troviamo senza ombra di dubbio Giulia Stabile, con la ballerina che ha vinto durante l’ultima edizione della trasmissione. Dopo la vittoria la ballerina italo-catalana ha voluto proseguire la sua esperienza all’interno della trasmissione di Canale 5, entrando a far parte della squadra dei coach di Maria De Filippi.

Negli ultimi giorni, però, la Stabile ha comunicato ai suoi fan di aver subito un brutto infortunio. I followers, preoccupati, hanno così subito chiesto delle informazioni al riguardo. La ballerina così ha deciso di raccontare il tutto senza abbandonare il suo solito buonumore. Infatti sui social ha pubblicato una foto all’interno di uno studio medico. Andiamo quindi a vedere le sue parole su Instagram.

Amici, Giulia Stabile vittima di un infortunio: le sue condizioni

Sul proprio profilo Instagram, Giulia Stabile ha così voluto raccontare l’inconveniente che l’ha colpita. Infatti la ballerina si è fatta fotografare in uno studio medico, pubblicando una foto con il fisioterapista che l’ha presa in cura. Giulia ha quindi esordito affermando: “Ei ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione, ma abbiamo già iniziato le cure e mi sono fermata“.

Intanto sempre sulle stories di Instagram la vincitrice di Amici 20 ha continuato scrivendo: “In una settimana mi rimetterà in piedi e ricomincerò subito, non è successo nulla state tranquilli“. Quindi l’infortunio non sembra preoccupante, ma nonostante ciò pare proprio che la Stabile non ballerà nelle prossime registrazioni di Amici.

Intanto però Giulia potrà consolarsi con l’amore del suo Sangiovanni. La storia è nata proprio all’interno degli studi di Amici e continua a gonfie vele. I due hanno legato tantissimo in quest anno e sembrano pronti a sostenersi anche nella loro carriera lavorativa. Ma in amore Giulia è molto riservata e quindi è raro vedere le sue foto con Sangio sui social.