Valeria Marini è una furia: costringe una coinquilina a dormire sul divano!

Il web non ha preso bene il gesto di Valeria Marini, ancor meno perché non è la prima volta che capita: ha costretto una coinquilina a dormire sul divano

Di certo non si può dire che l’ingresso di Valeria Marini sia passato inosservato, né dagli altri coinquilini, né dal pubblico da casa. La showgirl ha messo subito in chiaro la gerarchia da rispettare e lei sembra essersi piazzata sul piedistallo dettando legge.

Anche stanotte, infatti, la stellare Valeria ha cacciato dal letto in cui dormiva una coinquilina per farla andare a dormire sul divano. Dapprima è capitato con Barù che, poverino, è stato accusato di russare e di non riuscire a far dormire la showgirl.

Valeria Marini caccia Federica Calemme: il motivo

Questa notte l’influencer ed ex professoressa de L’Eredità è stata costretta a prendere una coperta e dormire sul divano. Federica Calemme, infatti, teoricamente condividerebbe il letto con Valeria Marini che, però, stanotte ha deciso non ci fosse spazio anche per lei perché al suo fianco ha richiesto un’altra persona.

La showgirl, infatti, ha preteso di dormire con Kabir Bedi e costretto Federica ad addormentarsi nel salotto. Successivamente, come raccontato da alcuni utenti di Twitter, la Calemme ha deciso di andare a dormire nel letto con Nathaly dove, in tre, sono state strette. L’indomani, Valeria Marini avrebbe affermato: “Ma infatti non ho capito questa cosa… tre notti che dorme con me e poi tutto ad un tratto”. L’atteggiamento non è piaciuto ai fan del programma che hanno condannato il gesto di Valeria.