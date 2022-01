Uomini e Donne, il corteggiatore è stato allontanato? Il retroscena

Molti spettatori hanno notato un’importante assenza nella prima puntata di Uomini e Donne del 2022: il corteggiatore è stato allontanato? Ecco il retroscena.

Nelle prime puntate del Trono Over di Uomini e Donne 2021, sembrava che finalmente Ida Platano avesse trovato finalmente l’amore. In realtà per la dama siciliana ci sono state solamente molte lacrime. Se con Marcello Messina la frequentazione non è mai davvero decollata, dopo la conoscenza con Diego Tavani aveva fatto la sua scelta.

Inizialmente, Diego l’aveva baciata, facendo intendere al pubblico che accettava di lasciare con Ida la trasmissione. Subito dopo, chiedendo a Maria De Filippi di potersi sedere, aveva dato l’impressione a tutti di non voler davvero lasciare il programma, scatenando una valanga di polemiche riguardo i motivi della sua presenza nel programma.

Uomini e Donne, perchè Diego non è più in studio?

Dopo la scelta di Roberta Giusti, Maria De Filippi ha chiesto al corteggiatore che era stato scartato se voleva gestire un suo trono. Con Diego Tavani non è successo altrettanto, anche se la situazione con Ida Platano è stata completamente diversa e, soprattutto, gestita da lui in modo disastroso e forse un po’ superficiale.

Molti spettatori hanno notato che il romano era assente nelle ultime puntate di Uomini e Donne, ed hanno iniziato a chiedersi se il corteggiatore era stato allontanato dal programma di Canale 5. In realtà, c’è una spiegazione per la sua assenza, ma non è quella di una sua espulsione dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Diego Tavani: l’unica paura è perdere la sedia?

Quando sono state registrate le puntate di Uomini e Donne di inizio gennaio, cioè prima delle vacanze di Natale, Diego Tavani si trovava in quarantena a causa della positività al Covid. È dunque possibile che molto presto il corteggiatore torni in studio per dimostrare soprattutto ad Ida di non cercare esposizione mediatica ma solo l’amore.

Ecco un breve video che mostra la particolare ironia del corteggiatore romano: