Uomini e Donne, nuovo colpo di scena tra Joele e Ilaria: bomba a orologeria

Nuovo colpo di scena tra Joele Milan ed Ilaria Melis. Andiamo a vedere il nuovo colpo di scena che ha colpito la coppia di Uomini e Donne.

Nuovo colpo di scena nella storia d’amore tra Joele Milan ed Ilaria Melis, i due personaggi che si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Infatti dopo aver dichiarato di essersi lasciati, i due sembrerebbero essere tornati insieme. I due avevano fatto scalpore negli studi del dating show, visto che Joele durante un ballo i era lasciato andare ad alcune considerazioni che hanno fatto sospettare la redazione.

Così Maria De Filippi ha sospeso il trono dell’uomo dopo che la sua sincerità è stata messa in discussione. Inoltre in seguito lo scandalo anche la corteggiatrice venne costretta ad abbandonare lo studio. Nonostante la lontananza dalle telecamere i due hanno deciso di continuare la loro relazione, che però è durata solamente una settimana. A comunicare la loro rottura sui social ci aveva pensato per prima Joele. Poi Ilaria confermò il tutto in un’ultima intervista. Andiamo quindi a vedere ad oggi come stanno le cose.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Joele ed Ilaria: cosa sta succedendo

A segnalare la clamorosa indiscrezione riguardante il ritorno di fiamma tra Ilaria Melis e Joele Milan ci ha pensato il portale specializzato Il Vicolo delle News. Stando al sito di Gossip, i due sono stati sorpresi a passeggiare mano nella mano nelle vie di Roma.

Sul sito de Il Vicolo delle News infatti si legge la segnalazione di un utente che comunica: “Ciao ragazze, vi volevo dire che pochi giorni fa ho avvistato Joele e Ilaria a Roma, erano molto complici, si abbracciavano e lui l’ha baciata sulla fronte“. Al momento i diretti interessati ancora devono confermare l’indiscrezione, ma il ritorno di fiamma appare sempre più concreto.