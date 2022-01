Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano rivela alcuni suoi problemi: stupore in studio. Nella puntata odierna ne vedremo delle belle

Uomini e Donne è pronto a tornare in onda nella consueta fascia delle 14.45. La puntata di oggi, mercoledì 12 gennaio, vedrà diversi spunti davvero interessanti. Ieri si è assistito alla scelta di Roberta Ilaria Giusti, per certi versi davvero sorprendente. Oggi nello studio di Maria De Filippi ci si occuperà della versione senior della trasmissione, oltre che alle esterne di Matteo Ranieri. La protagonista della puntata sarà indubbiamente Ida Platano. Al centro della sua storia c’è la grossa delusione vissuta dopo i fatti che l’hanno vista coinvolta con Diego Tavani. La dama parlerà di come ha trascorso queste festività natalizie e della sua difficoltà a tuffarsi verso una nuova storia con un uno dei cavalieri. Il dispiacere provato nei mesi scorsi la sta lasciando profondamente perplessa sulla possibilità di trovare qualcuno di cui fidarsi davvero. Al momento è ancora single più per scelta che per necessità e con la speranza di poter dare una svolta sentimentale a breve.

Uomini e Donne anticipazioni, oggi protagonisti della puntata anche Armando Incarnato e Biagio Di Maro

Il prosieguo della puntata del 12 gennaio, secondo quanto svelato dalle anticipazioni, metteranno sotto la luce dei riflettori di Uomini e Donne anche due cavalieri in particolare. Si tratta di Armando Incarnato e Biagio Di Maro. In queste settimane i due protagonisti sono finiti nell’occhio del ciclone, ricevendo molte critiche. A non piacere sono state le loro altalene sentimentali, con prese di decisione apparse piuttosto ambigue e non spiegate in modo chiaro.

Vista la lunga pausa per il Natale, oggi anche per Incarnato e Di Maro sarà il momento di parlare di come hanno trascorso le feste e se proprio in questo periodo hanno iniziato delle nuove frequentazioni. Nel frattempo dopo aver assistito alla scelta di Roberta Ilaria Giusti e la confessione su Samuele, vedremo in queste ore il ritorno in studio di Luca Salatino. Dopo un’iniziale perplessità, il ragazzo accetterà l’invito di Maria De Filippi di diventare tronista, al fianco di Matteo Ranieri.