Sissi 2, spunta la data di inizio della seconda stagione: anticipazioni e trama

Spunta la data per la messa in onda della seconda stagione di Sissi 2. Andiamo a vedere le anticipazioni e la trama della serie tv.

Nella serata di ieri è andata in onda l’ultima puntata della serie tv dedicata alla principessa Sissi, in onda su Canale 5. Si è conclusa quindi la prima stagione della serie con Dominique Devenport e Jannik Shümann. Dopo aver congedato il pubblico esplorando i primi due anni della coppia imperiale, adesso tutti sono curiosi di scoprire quando verranno trasmessi gli episodi di Sissi 2. Il futuro della serie di Sven Bohse si preannuncia davvero roseo.

Infatti proprio dal regista è arrivata la conferma della messa in onda della seconda stagione durante il Festival del Cinema di Cannes. Qui, infatti, il film è stato presentato fuori concorso. Con ogni probabilità i nuovi episodi della serie andranno in onda su Canale5 negli ultimi mesi del 2022. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni riguardanti la serie trasmessa dal canale leader di ascolti di Mediaset.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Lutto improvviso nel mondo delle serie tv: famosa attrice morta a 34 anni

Sissi 2 si farà: tutte le anticipazioni sulla serie tv

A confermare l’uscita della seconda stagione di Sissi ci ha pensato l’attore che interpreta Franz. Una notizia che fa ben sperare, specie dopo che la programmazione della serie tv era slittata di qualche giorno dopo alcune indecisioni di Mediaset. Sissi 2, secondo le anticipazioni, continuerà a proporre una versione rivisitata dell’iconica Imperatrice ed arriverà ad affrontare la nascita del tanto agognato figlio maschio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> LOL-2, annullata la partecipazione di un’attesissima concorrente? C’entra il Covid

Ma non solo, infatti ci sarà spazio anche per i numerosi viaggi di Sissi e la sua incoronazione a regina. Inoltre non è escluso che la seconda stagione possa affrontare anche i presunti tradimenti di Franz e Sissi. A dare le ultime anticipazioni ci ha pensato l’attore che interpreta il conte Andrássy, Giovanni Funati. Infatti quest ultimo durante un’intervista ha rivelato: “Gireremo in primavera e lì il mio personaggio avrà maggiore importanza. Ho letto i primi tre episodi e sono molto interessanti. C’è tanto materiale su cui lavorare”.