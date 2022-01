“Siamo troppo diversi”, amatissima coppia in crisi ad Amici 21: sono giunti al capolinea?

Amatissima coppia in crisi ad Amici 21: “Siamo troppo diversi”. Parole che lasciano di stucco i loro fan. Scopriamo cos’è successo

Momento di crisi per due allievi di Amici 21. Parliamo di una coppia, che tra le tante nate quest’anno, sta facendo sognare il pubblico di Mediaset: Cosmary e Alex. I due nel daytime odierno hanno mostrato qualche segno di cedimento con l’allontanamento del giovane cantante.

Alex Rina avrebbe fatto capire che non gli vanno giù gli atteggiamenti che la Fasanelli assume con altri concorrenti: “Siamo troppo diversi!”. A questo punto la ballerina ha replicato: “Perché dici questa cosa?”. La risposta di Alex ha lasciato senza parole Cosmary che ha cercato di andare fino in fondo col discorso.

Amici 21, aria di crisi tra Alex e Cosmary: “Si vede che con te c’è una cosa in più”

Ad Amici 21 c’è stato un evidente distacco tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli. I due concorrenti del talent show di Mediaset stanno facendo sognare il pubblico di Mediaset con la loro love story. Adesso però, per i due, sembrerebbe esserci una battuta d’arresto. Il giovane allievo di canto ha spiegato alla ragazza che entrambi danno “importanza diversa alle cose”.

La ballerina a questo punto ha chiesto: “Tipo? A cosa?”. “A tante cose”, ha replicato Alex aggiungendo: “A partire da un bacio al comportarsi uguale con tutti..”. Cosmary si è subito difesa dicendo che la sua carineria con gli altri fa parte del suo carattere e questo non può cambiarlo: “Ma si vede che con te c’è una cosa in più”. Differenze che Alex non noterebbe affatto. “Davanti agli altri non vedi differenze perché tu mi hai fatto capire che ancora non te la senti di uscire davanti agli altri ed è diverso”, ha aggiunto la giovane allieva ballerina di Amici 21.