Regina Elisabetta, l’ultimo retroscena è davvero incredibile: “Non li ha mai avuti”

L’ultimo retroscena sulla Regina Elisabetta ha sorpreso tutti: sudditi e non. Sua Maestà non li ha mai avuti.

Elisabetta II è la sovrana più longeva di sempre. Fu proclamata regina il 6 febbraio 1952, a 26 anni, dopo la morte prematura di suo padre, Giorgio VI. La sua incoronazione però avvenne nel 1953. Oggi, all’età di 95 anni, è l’unica monarca del Regno Unito ad aver governato per 70 anni e in molti si augurano che possa farlo per altrettanti anni.

Il suo volto è il più conosciuto al mondo e nessuno oserebbe mai chiederle un documento di riconoscimento, che sia la carta d’identità, il passaporto o la patente anche perché, secondo un’ultima indiscrezione, parrebbe che Elisabetta II ne sia sprovvista.

Regina Elisabetta, l’ultimo retroscena è sorprendente: “Non ha la patente di guida e il passaporto”

Il suo volto è sulle banconote, nelle trasmissioni televisive a Natale e nei libri di storia. Un motivo valido che la dispensa dall’avere un passaporto o la patente di guida. Sebbene sia esentata dal controllo del passaporto, è obbligata a superare i controlli di sicurezza e a fornire i suoi dettagli ai funzionari alla frontiera: nome completo, età, indirizzo, nazionalità, sesso e luogo di nascita.

La regina è stata avvistata più volte al volante anche se non ha mai sostenuto un esame di guida e, come previsto dalla legge inglese, come monarca non è tenuta ad avere una patente di guida. Tra l’altro la sua auto deve avere una targa diversa dalle altre.