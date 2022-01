Papa Francesco entra a sorpresa in un negozio di dischi a Roma

Papa Francesco si è recato a sorpresa in un negozio di dischi al centro di Roma, per “benedire il locale ristrutturato”, come ha riferito la Sala Stampa vaticana. I titolari, suoi amici di vecchia data, gli hanno donato un disco di musica classica. Il proprietario del negozio, che di chiama Stereosound, ha parlato di “visita piena di umanità”, oltre che di “emozione immensa”.