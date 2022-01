Alex Belli, ex concorrente del GF Vip 6 confessa tutto. Panico tra gli autori del programma.

Si avvicina l’entrata di Delia Duran nella casa del GF Vip 6. Il suo arrivo nel programma è stato molto chiacchierato e continua ad esserlo tutt’ora. In molti ipotizzano che lei abbia rotto con Alex Belli mentre altri insinuano che si tratti di una messa in scena messa in atto dai due per riscuotere successo sul piccolo schermo. La verità al momento non esiste e solo il tempo saprà dire chi aveva ragione e chi torto. L’unica cosa certa sono le immagini e le dichiarazioni rilasciate dall’attore di CentoVetrine.

A Casa Chi l’attore parmense ha parlato di quanto avvenuto dopo la diretta di lunedì scorso. Tutti ricorderanno che la modella venezuelana ha interrotto la diretta dalla quarantena perché arrabbiata con il compagno per la questione dei tweet indirizzati a Soleil. Alex, affranto dopo aver visto la sua amata adirata, ha lasciato lo studio lasciando sbigottito Alfonso Signorini.

Panico al GF Vip 6, Alex Belli confessa tutto: “Mi hanno chiamato in dieci”

Alex avrebbe voluto chiarire l’equivoco creatosi con sua moglie ed il modo in cui ha lasciato il programma ha fatto sospettare agli autori del programma che l’attore si recasse dalla sua amata che era in quarantena per entrare nella casa più spiata d’Italia. “Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono”, ha spiegato Alex che ha aggiunto: “Vi racconto un retroscena. Ieri sera, ero inc…to nero, e gli autori dopo che ho lasciato lo studio e sono andato via senza salutare, erano sicuri, poiché non rispondevo al cellulare, che fossi andato all’hotel dove Delia è in quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi…”.

Leggi anche >>> Lutto improvviso nel mondo delle serie tv: famosa attrice morta a 34 anni

Il parmense ha poi svelato chi potrebbe essere la migliore amica di Delia nella casa: “Si troverà molto bene con Manila che una grande donna di casa. Io mi sono innamorato di lei perché ha un forte senso della famiglia. Di altre non sapresi, forse legherà anche con Miriana”.