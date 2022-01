Ospedali pieni, Pregliasco a iNews24: “Anche il personale è contagiato, siamo in una situazione di stress”

“Anche il personale sanitario è contagiato perché il virus è diffuso in tutta la comunità. Siamo in una situazione di stress. Nei vari territori ci sono situazioni pesanti che vanno oltre e bisogna riorganizzare tutta l’attività per carenza di personale”. Così, ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Professore, nel nuovo accordo Stato – Regioni sugli sport di squadra, si stabilisce che con un numero maggiore del 35% dei positivi, venga bloccato l’intero gruppo. L’intento dell’intesa è considerare le attività sportive come le altre attività produttive. È d’accordo?

“È una decisione unitaria a livello nazionale ed eviterà discussioni diversificate. È chiaro che l’intento è far andare avanti questa attività. Credo che sia un rischio che ci si è voluti prendere in questa fase, in termini di normalizzazione”;

Il presidente dei virologi Arnaldo Caruso ha affermato che il monoclonale sotrovimab è efficace contro Omicron…

“Alcuni monoclonali iniziali pare che non abbiano una buona efficacia sulla variante Omicron. Questa è una buona notizia”;

Secondo il professore Bassetti, entro aprile-maggio potremmo essere fuori dalla pandemia…

“Credo che una gran parte degli italiani si infetterà e avremo molto probabilmente un passaggio a una situazione endemica con altre ondulazioni meno pesanti dal punto di vista degli effetti sulla sanità pubblica. Non si arriverà all’immunità di gregge, ma speriamo che sia l’ultima ondata pesante, a meno che non escano nuove varianti”;

Il Regno Unito si appresta a trattare il Covid come un’endemia, la Spagna ha intenzione di portare l’idea in Europa. Anthony Fauci ha affermato che anche gli Usa si preparano a un momento di passaggio dalla fase pandemica a quella endemica.

“Siamo in una fase di transizione. Credo che in primavera potremo allargare le maglie e via via procedere. Adesso è un po’ prematuro, però bisogna pianificare in modo tale da organizzarsi per una normalizzazione progressiva”;

A proposito di nuove varianti. Cosa si sa di Deltacron?

“È tutto da capire. Non si capisce se è un artefatto e che valore ha. Va osservata per comprendere”;

Gli ospedali sono pieni. A livello nazionale l’occupazione dei reparti ospedalieri di area non critica sale al 27%. Sono i dati Agenas. A Trieste e Gorizia è stata sospesa l’attività chirurgica.

“Anche il personale sanitario è contagiato perché il virus è diffuso in tutta la comunità. Siamo in una situazione di stress. Nei vari territori ci sono situazioni pesanti che vanno oltre e bisogna riorganizzare tutta l’attività per carenza di personale”;

Com’è la situazione nel suo ospedale?

“C’è un affaticamento, abbiamo dovuto riaprire un reparto. Ci sono ricoverati non gravi ma che necessitano della terapia con ossigeno. Abbiamo riscontrato anche positivi per via accidentale perché sono arrivati per altre esigenze, e che stanno bene”;

Ad oggi, chi si infetta maggiormente?

“Nelle terapie intensive i due terzi sono non vaccinati e in ospedale la metà. C’è una percentuale minore di immunizzati in terapia intensiva”;

C’è bisogno urgente quindi, di aggiornare il vaccino per la variante Omicron?

“Per ora il vaccino è abbastanza efficace, ma sarà necessario aggiornarlo anche perché è probabile che la vaccinazione diventi periodica come quella influenzale, da ripetere nei soggetti fragili nel prossimo futuro. Non è detto che debba servire per tutti”;

Quindi la quarta dose non servirà a tutti?

“È probabile che sarà destinata a chi è più a rischio, ma sarebbe opportuno aggiornare il vaccino”.