Oggi è un’attrice di successo e la star di Canale 5: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è una modella e un’attrice di successo. Il suo volto è il più amato dal pubblico che la considera la star di Canale 5.

La protagonista della foto è nata il 24 novembre 1993 a Bandırma, una cittadina della Provincia di Balıkesir, in Turchia. È figlia di Kaya e Aylin Ercel ed ha una sorella che di mestiere fa l’attrice e la designer. La passione per lo spettacolo e il cinema la travolge sin da quando era piccola e prima di diventare attrice di successo, ha intrapreso la carriera di modella.

Nel 2012 si è aggiudicata il titolo di Miss Turchia e in seguito si è dedicata alla recitazione. Il debutto sul piccolo schermo arriva nel 2014 con un ruolo nella serie TV Çalikusu. Nello stesso anno partecipa ad altre fiction come Tatar Ramzan, Hayat Agaci e Çilgin Dersane Üniversitede. Dal 2016 al 2017 invece è stata impegnata con le riprese di Ask Laftan Anlamaz.

Oggi è un’attrice e una modella di successo nonché la star di Canale 5

Il suo grande talento l’ha portata a svolgere svariati ruoli ma la svolta è arrivata nel 2020 quando è stata scelta per interpretare la parte di Eda in Love is in the Air. Nel 2015 è stata legata sentimentalmente all’attore Burak Serdar Şanal mentre dal 2015 al 2017 con l’attore Ekin Mert Daymaz. Dopo un periodo da single ha ritrovato l’amore accanto al cantautore turco, Murat Dalkılıc, con il quale è stata insieme fino al 2020.

Terminata la relazione con Murat oggi è legata a Kerem Bursin. I due fanno coppia fissa e hanno ufficializzato la relazione a fine aprile del 2021. Come avrete sicuramente capito tutti la bambina nella foto è la bellissima Hande Ercel o meglio conosciuta come Eda Yildiz di Love is in the air.