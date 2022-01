Niente Sanremo per uno degli artisti più amati: ha detto no ad Amadeus!

Uno degli artisti più amati al mondo ha deciso di dire no ad Amadeus, rinunciando a partecipare al prossimo Sanremo: scopriamo chi è.

Sono giorni concitati per l’organizzazione del Festival di Sanremo, che prenderà il via a partire dal prossimo 1 febbraio. Nella giornata di ieri Amadeus ha voluto fornire ulteriori novità collegandosi con l’edizione delle 20:00 del TG1. Il conduttore ha così annunciato il nome delle cinque donne che condurranno la prossima edizione della kermesse musicale con lui.

Inoltre contemporaneamente è spuntata una clamorosa indiscrezione, secondo il quale il presentatore avrebbe ricevuto un rifiuto inaspettato. Infatti a dire di ‘No‘ ad Amadeus ci avrebbe pensato Lorenzo Jovanotti. Il cantautore ha dichiarato in un’intervista a Radio Subasio che vivrà il Festival solamente da co-autore di Gianni Morandi. Le sue parole hanno così fatto capire che Jova non salirà sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo, Jovanotti dice ‘No’: colpo basso per Amadeus

Durante un’ospitata a Radio Subasio, Lorenzo Jovanotti avrebbe dichiarato: “Io devo fare l’autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c’ho la testa. Sarò a casa“. A riportare le parole del cantante ci avrebbe pensato il portale di Davide Maggio, che quindi conferma i, rifiuto dell’artista nel salire sul palco del Teatro Ariston. Quindi tutti i fan della popstar potranno solamente sperare in una sorpresa, magari durante la serata dei duetti.

Nonostante il rifiuto di Lorenzo Jovanotti, che ha letteralmente spiazzato Amadeus, Sanremo potrà contare, come sempre su un gran numero di ospiti. Infatti a partire da ieri sono stati resi noti i nomi delle conduttrice che affiancheranno il ravennate. Vedremo quindi sul palco Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, pronte a mostrare tanta personalità sul palco del teatro Sanremo.