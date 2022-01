Maria De Filippi al Teatro Ariston: ruolo inedito al Festival di Sanremo

Tra tutte le donne annunciate da Amadeus, manca Maria De Filippi che a Sanremo 2022 rivestirà un ruolo inedito

Ieri al TG1, Amadeus ha inaspettatamente annunciato le cinque donne che lo affiancheranno durante le serate del Festival di Sanremo 2022. Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer saranno coloro che avranno l’arduo compito di replicare l’eccellente lavoro fatto l’anno scorso da Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Beatrice Venezi e Barbara Palombelli.

Nelle ultime ore, però, è trapelato anche il nome di Maria De Filippi che, dopo l’avventura al Teatro Ariston nel 2017 con Carlo Conti non è mai più tornata a scendere le temutissime scale del Festival. Quest’anno, la Regina della TV tornerà in scena, ma con un ruolo inedito.

Maria De Filippi a Sanremo 2022 insieme ad Elodie e Frida Bollani

Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare #MilanoCortina2026 (da Economy) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 12, 2022

Stando a quanto annunciato su Twitter da Andrea Conti, giornalista de Il Fatto Quotidiano e collaboratore di FanPage e Whoopse, Maria De Filippi calcherà il palco del Festival di Sanremo 2022 per lanciare i XXV Giochi olimpici invernali, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo.

Un ruolo inedito per la Regina della TV che può, però, gioire per la partecipazione nell’ultima serata del Festival di Sabrina Ferilli, sua grande amica e collega. Ancora non è noto quando sarà previsto l’arrivo al Teatro Ariston per la moglie di Maurizio Costanzo che avrà un suo posto in scaletta.