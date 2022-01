Lutto improvviso nel mondo delle serie tv: famosa attrice morta a 34 anni

Un lutto improvviso ha colpito il mondo delle serie tv, con un’attrice famosa che ha perso la vita a soli 34 anni: scopriamo chi è.

Un lutto improvviso ha lasciato a bocca aperta il mondo delle serie tv, visto che questa notte è scomparsa Miranda Fryer. Per ora solamente la famiglia dell’attrice ha rilasciato un comunicato in cui afferma: “È stato del tutto inaspettato, non sappiamo ancora esattamente qual è la causa della tua morte, ma in base alla nostra storia familiare sembra che il suo cuore si si fermato nel sonno“. Un annuncio che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti.

Il mondo della televisione quindi piange la scomparsa dell’attrice che si è spenta a solamente 34 anni. Infatti il suo corpo è stato ritrovato senza vita la mattina del 6 gennaio dopo essere andata a dormire. La scoperta è avvenuta proprio la mattina dell’Epifania, con il marito che ha subito avvisato le autorità competenti. La famiglia successivamente ha rivelato che Miranda soffriva di alcuni problemi cardiaci. Ancora però devono essere rilasciati ulteriori dettagli via stampa.

Lutto improvviso, Miranda Fryer si spegne a 34 anni: l’annuncio

La carriera di Miranda Fryer è iniziata da bambina, con l’attrice che aveva recitato nel ruolo di Sky Mangel nella serie tv Neighbors. All’interno della serie, inoltre, la Fryer era la figlia di Joe (Mark Little) e Kerry (Linda Hartley). Inoltre la sua esperienza in Neighbors è durata per ben tre anni, diventando la prima attrice ‘bambina’ ad aver mai ‘firmato’ un contratto per la televisione. Inoltre la sua natura estroversa l’avrebbe resa subito celebre tra cast e la troupe.

Al momento della sua morte la famiglia ha rilasciato un annuncio in cui afferma: “Miranda e Arthur stavano progettando di mettere su famiglia, quando è andata a dormire e non si è più svegliata. Non sappiamo perché“. A pronunciarsi sulla scomparsa ci ha pensato anche Jan Russ, direttore del casting della serie, che a TV Tonight l’ha ricordata affermando: “Ho appreso la notizia della morte di Miranda e sono così Triste. Ha trascorso i suoi anni nel mio show e ci siamo sempre sentiti, oggi è un giorno molto triste“.