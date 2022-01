LOL-2, annullata la partecipazione di un’attesissima concorrente? C’entra il Covid

Cattive notizie per gli appassionati di LOL – Chi ride è fuori 2. Attesissima concorrente potrebbe essere fuori: il motivo

Brutte notizie per i fans di Diana Del Bufalo. L’ex allieva di Amici 21 è nel cast di LOL-2 ma a causa del Covid potrebbe saltare la sua partecipazione. Questo è quanto si legge su Dagospia: “Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon“.

L’attrice, infatti, con alcuni scivoloni rischierebbe di compromettere il successo di LOL, ben presto disponibili su Prime Video. “La piattaforma milionaria – si legge ancora su Dagospia – teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora”.

LOL-2, a rischio la partecipazione di Diana Del Bufalo: intanto i suoi impegni

Diana Del Bufalo si è più volte detta soddisfatta per la sua partecipazioni a LOL-2. Alcune delle sue dichiarazioni, però, rischierebbero di comprometterne la partecipazione all’attesissimo programma. Difatti, no vax, ha dichiarato che è stato il suo medico di base a sconsigliarle l’inoculazione del siero anti-Covid: soffre di una patologia al cuore.

Intanto, se da un lato la sua partecipazione a LOL – Chi ride è fuori pare sia compromessa per il Covid, Diana attualmente è presente al cinema con il film “7 Donne e un mistero” dove interpreta il personaggio principale. La Del Bufalo non manca neppure a teatro dove, invece, è impegnata con la commedia “7 spose per 7 fratelli”. Adesso non ci resta che attendere per capire quale sarà il suo futuro nel game show con al timone il marito di Chiara Ferragni: Fedez